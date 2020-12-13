تركيا تعتذر ضمنيا لإيران بعد تجاوزات أردوغان بحق طهران

اعتذرت تركيا، بشكل غير مباشر لإيران عن تصريحات رجب طيب أردوغان، التي استشهد فيها ببيت شعر يدعو إلى انفصال الشمال الإيراني.

وقالت إن أردوغان لم يعلم مدى حساسية القصيدة التي قرأها في عاصمة أذربيجان، لافتة إلى أنه يحترم كامل السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألقى خطابا خلال احتفال بانتصار أذربيجان على أرمينيا، بعد أسابيع من القتال في ناغورني كاراباخ، تلا خلاله قصيدة للشاعر الأذري محمد إبراهيموف، وتتحدث القصيدة عن تقسيم الحدود الأذربيجانية القديمة بالقوة، وتشير إلى فصل أذربيجان بين روسيا وإيران بعد معاهدة وقعت عام 1828، وتشكو القصيدة من المسافات التي تفصل السكان الذين يتحدثون اللغة الأذرية على ضفتي نهر أراس الذي تقع أذربيجان على ضفته الشمالية.