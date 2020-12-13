البحرين تدعم ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم عن دعم ملف استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي والوفد المرافق.

واستعرض وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال اللقاء، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، الذي سيتم تقديمه تحت شعار «معًا لمستقبل آسيا».

ونشر الاتحاد البحريني لكرة القدم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدة صور لاستقبال وفد المملكة، وعلق عليه قائلًا: «أمسية تاريخية أخوية جمعت الأشقاء في البلدين الشقيقين عبر استقبال وفد الاتحاد البحريني لكرة القدم نظيره السعودي، وسط حضور كوكبة من النجوم الدوليين السابقين في منتخبنا الوطني ومنتخب السعودية الشقيق».

وأكد الشيخ علي بن خليفة، أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يساند الملف السعودي المتكامل لاستضافة النهائيات الآسيوية عام 2027، مشيرًا إلى أن الملف يمتلك كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة، داعيًا الاتحادات الصديقة بمنطقة غرب آسيا إلى التوحد خلف الملف السعودي لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وأعلنت وزارة الرياضة، أمس السبت، أن وفدًا سعوديًّا غادر الرياض، ليقوم بمهمة تسليم ملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا المقررة إقامتها عام 2027.