وزير الإسكان يتفقد مشاريع ومخططات برنامج “سكني” بالطائف

تضم نحو 18 ألف وحدة سكنية وأرض

تفقد معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، سير الأعمال ومستوى الإنجاز في المشاريع والمخططات السكنية في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشاريع برنامج “سكني”، وأكد معاليه على ضرورة استكمال أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وشملت زيارة معاليه مخطط “وادي الجليل” ومشروع “مدينة الورود” السكني التي تشهد مستويات متقدمة في الإنجاز، كما التقى خلال جولته التفقدية بعدد من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البناء والبنية التحتية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة اللازمة بما يلبي تطلعات المستفيدين ويحقق رغباتهم.

ويعتبر مشروع “مدينة الورود” في الطائف أكبر المشاريع السكنية تحت الإنشاء في المحافظة لما يضمه من وحدات سكنية يصل عددها إلى 4775 فيلا تقع داخل النطاق العمراني على طريق السيل، ويتميز المشروع كونه ضاحية سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، ويتم تنفيذ المشروع بأحد أحدث أساليب البناء (القوالب النفقية TF)، ويبعد نحو 10 دقائق عن قلب الطائف والمنطقة المركزية، وحوالي 15 دقيقة عن جامعة الطائف، ونحو 20 دقيقة عن مطار الطائف ومنطقة الهدا.

كما تشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتميز بمواقعها الاستراتيجية في قلب الطائف منها مشروع “تاج المصيف” الذي يقع في وسط المحافظة في حي الرحاب على مساحة تُقدر بأكثر من 440 ألف م2، ويبعد 10 دقائق عن جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد وحوالي 15 دقيقة عن مطار الطائف الدولي متوسطاً جميع الخدمات والمواقع الهامة في محافظة الطائف، ويتميز المشروع الذي يضم 556 فيلا سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 300-400م2 بتصاميم عصرية مميزة تراعي احتياجات المواطنين وثقافة المجتمع السعودي ضمن ثلاثة نماذج (الماسة والياقوتة والزمردة)، إضافة إلى الحداثة العمرانية وتكامل الخدمات من حدائق ومرافق صحية وتعليمية وتجارية وشوارع واسعة وبنية تحتية متكاملة.

وتضّم الطائف مشروع “الفتح” الذي يوفّر 488 وحدة سكنية ما بين شقق وفلل تقع على مساحة تزيد عن 109 ألف متر مربع في حي السيل الصغير متوسطاً طريق الرياض والسيل بالقرب من المواقع الحيوية كمطار الطائف الدولي وجامعة الطائف وغيرها من المرافق والخدمات، ويتكون المشروع من 95 عمارة سكنية من دورين تضم 5 وحدات سكنية وعدد من الفلل السكنية متنوعة المساحات والنماذج.

وعلى مستوى المخططات، تتضمن محافظة الطائف مخططين للأراضي السكنية هما “واحة الجليل” الذي يوفر 6670 قطعة أرض، و”واحة الميقات” الذي يوفر 5118 قطعة أرض، حيث تم إصدار عقود الأراضي عبر موقع وتطبيق “سكني”، فيما بدأت أعمال البناء الذاتي من قبل المستفيدين.