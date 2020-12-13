متحدث الصحة: لقاح فايزر آمن.. والجميع في السعودية سيأخذ اللقاح دون مقابل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن فيروس كورونا ينحسر في السعودية، وجميع المؤشرات في منحنى إيجابي تزامنا مع تراجع في الحالات والإصابات، مشيرًا إلى أن بعض دول العالم عاد لها نشاط فيروس كورونا، وهناك قلق عالمي من الموجة الثانية.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا “فايزر”، أكد أن اللقاح آمن، وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته، متابعًا: “نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا وتذكروا أن الجهات الرسمية همها سلامة الجميع”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الشائعات بشأن لقاحات كورونا لأسباب مختلفة، قائلا: “ابتعدوا عنها وهدفنا الشفافية منذ بدء الجائحة”.

وأضاف أنه ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر، وهناك إجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح.

وأشار إلى أن الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى، والجميع في السعودية سواءً كان مواطن أو مقيم وكذلك المتعافين من الفيروس سوف يأخذون لقاح فيروس كورونا دون أي مقابل مالي.