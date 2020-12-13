آخر تطورات #كورونا عالميا.. موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار الفيروس

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد حظرا للتجوال يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط ( توقيت جرينتش) وحتى السادسة صباحا للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الاصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان “وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ،وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس”.

وقررت الرئاسة انهاء دوام العمل في الادارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الاجراءات الاحترازية بشكل عام.