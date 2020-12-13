“هدف”: 6600 مستفيد يحصلون على شهادات مهنية احترافية في مجالات متنوعة

قال المدير العام لدعم التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الدكتور جمعة العنزي، إن هناك أكثر 6600 شخص حصلوا على شهادات مهنية احترافية في مجالات متنوعة بسوق العمل.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”، أن الشهادات تغطي 10 مجالات وظيفية، منها التسويق والسياحة وسلاسل الإمداد وتقنية المعلومات وتقييم العقارات، متوقعًا أن يزداد عدد المجالات إلى 100 شهادة.

وذكر أن هناك تواصلًا دائمًا مع الهيئات المتخصصة، مثل المحاسبين والمقيِّمين العقاريين والمحامين، مؤكدًا أنهم يزودون الصندوق بالشهادات الاحترافية العالمية.