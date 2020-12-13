تعليم الرياض يشدد على التقيد بأنظمة الاختبارات عن بُعد

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التعليمات المنظّمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك مع قرب موعد اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ.

وفي هذا الإطار أكـَّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على أهمية التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها, ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد, موضحًا أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ يوم الأحد 1442/5/5هـ الموافق 2020/12/20م وذلك خلال الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الفصل الدراسي.

وأشار ” الوهيبي” إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستُجرى عن – بُعد – عبر منصة «مدرستي» أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية, مؤكدًا على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات, حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لــ 3 ساعات تتضمن الاختبارات فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق معايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار, مشيرًا إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

ونبَّه ” الركبان ” على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب, موضحًا أن لقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول.

وأكد “الركبان” إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور قبل يوم الخميس 1442/5/2، مشيرا إلى أن مهمة رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور ضمن مسؤوليات المعلم وفق اللائحة والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام , فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيًا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد.

ولفت ” الركبان ” إلى أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء 1442/5/15هــ, مؤكدًا على اعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم وأنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب.