استقرار في سوق الأسهم السعودية

لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج يوم الأحد، في غياب محفزات جديدة تشجع على الشراء، في حين استقر المؤشر السعودي، رغم ارتفاع سهم “جبل عمر” للتطوير 4.1 بالمئة، منهيا خسائر دامت لثلاث جلسات.

و استقرت بورصة دبي عند الإقفال بعد مكاسب على مدار ست جلسات، ولم يطرأ تغير على مؤشر دبي الرئيسي، بينما خسر سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة، يقوده صعود بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة، فيما حققت الأسهم في الإمارات مكاسب في الأسبوع الماضي بفضل موجة صعود غذاها التفاؤل حيال تطورات لقاح كوفيد-19.