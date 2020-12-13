أمانة جدة تلزم مواطنًا بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات

ألزمت أمانة محافظة جدة مواطنا بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق بلدية جدة الجديدة إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعانيk أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزا للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها ٥٢٨م٢ بحي الروضة، مبيناً أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقا للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة.

وأهابت أمانة جدة بالجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.