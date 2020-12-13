الكلية التقنية بالقنفذة تبدأ الاختبارات النهائية الحضورية العملية وسط إجراءات احترازية

بدأت الكلية التقنية بالقنفذة في استقبال المتدربين بمقر الكلية لأداء الاختبارات النهائية الحضورية للمقررات العملية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ ‏وسط إجراءات احترازية ‏كاملة ‏لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة .

وأوضح عميد الكلية حامد علي المنتشري ‏‏أن ‏الإجراءات تضمنت وضع نقاط فرز بصري وتعقيم بالإضافة إلى ضمان التباعد وتقليل ساعات القاعات ‏إلى النصف .

‏ ‏ ‏وأكد “المنتشري ” بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد ‏العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد ‏عن بعد

ودعا “المنتشري ” ‏جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك أهمية تطبيق جميع الاحترازات في قاعات الاختبارات ‏حفاظاً على سلامتهم داعين الله لجميع المتدربين ‏بالتوفيق والنجاح .