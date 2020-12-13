بدأت الكلية التقنية بالقنفذة في استقبال المتدربين بمقر الكلية لأداء الاختبارات النهائية الحضورية للمقررات العملية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ وسط إجراءات احترازية كاملة لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة .
وأوضح عميد الكلية حامد علي المنتشري أن الإجراءات تضمنت وضع نقاط فرز بصري وتعقيم بالإضافة إلى ضمان التباعد وتقليل ساعات القاعات إلى النصف .
وأكد “المنتشري ” بأن الاختبارات التي تجريها الكلية بمقرها للمواد العملية، أما الاختبارات النظرية سوف تكون عن طريق البلاك بورد عن بعد
ودعا “المنتشري ” جميع المتدربين الالتزام بالحضور في موعد الاختبارات وكذلك أهمية تطبيق جميع الاحترازات في قاعات الاختبارات حفاظاً على سلامتهم داعين الله لجميع المتدربين بالتوفيق والنجاح .
الكلية التقنية بالقنفذة تبدأ الاختبارات النهائية الحضورية العملية وسط إجراءات احترازية
الوئام-القنفذة-خضر المقعدي
بدأت الكلية التقنية بالقنفذة في استقبال المتدربين بمقر الكلية لأداء الاختبارات النهائية الحضورية للمقررات العملية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ وسط إجراءات احترازية كاملة لضمان سير عملية الاختبارات في بيئة صحية آمنة .