رسائل عن الأمن السيبراني في شوارع وميادين مكة المكرمة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة بث الرسائل التوعوية التعريفية عن مفهوم الأمن السيبراني على الشاشات الإلكترونية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة.

ونفَّذت إدارة الأمن السيبراني بالأمانة بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الإنارة تصاميم ومنشورات توعوية عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الحدائق والشوارع والميادين، تتضمن تعليمات وإرشادات عن أمن المعلومات الإلكترونية والجرائم المعلوماتية.

وتأتي ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخامس تحت عنوان “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

وشاركت الأمانة في تنفيد العديد من المبادرات التقنية منها: مبادرة توعية الأمن السيبراني، ومبادرة اكتشاف الثغرات الأمنية للخدمات الإلكترونية، ومبادرة الثقافة الرقمية؛ لتمكين أفراد المجتمع من استخدام التطبيقات الرقمية الحقيقية بثقة، وممارسة أعمالهم الوظيفية والشخصية بالأساليب الصحيحة.