الحقيل يعبر عن سعادته بوضع حجر أساس “مشروعات الطائف”

قال وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إنه استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمتابعة والوقوف على المشاريع والخدمات في كافة المناطق؛ سررت بمتابعة المشاريع السكنية والبلدية لوزارتي في محافظة الطائف كما دشّنا ووضعنا حجر الأساس لعدد من المشاريع وأكدنا على ضرورة الإنجاز لتحقيق التطلعات.

وتفقد وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم، سير الأعمال ومستوى الإنجاز في المشاريع والمخططات السكنية في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشاريع برنامج “سكني”، وأكد معاليه على ضرورة استكمال أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وشملت زيارة معاليه مخطط “وادي الجليل” ومشروع “مدينة الورود” السكني التي تشهد مستويات متقدمة في الإنجاز، كما التقى خلال جولته التفقدية بعدد من المطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البناء والبنية التحتية، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجودة اللازمة بما يلبي تطلعات المستفيدين ويحقق رغباتهم.