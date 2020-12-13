البحرين: اعتداءات قطر واستهدافها المتكرر لمواطنينا يعد تهديدًا لأمننا

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، برئاسة يوسف بن أحمد الغتم، أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت اللجنة – وفقا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الأحد – إلى أن الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبنائها الذين يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين، مؤكدة أن البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.

وذكرت اللجنة أن التعديات المستمرة على المواطنين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.