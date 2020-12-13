الشيخ ” سعد الشثري” يزور ابن حميد في منزلة بالرياض

قام معالي المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بزيارة مساء اليوم للشيخ محمد بن سلطان ابن حميد في منزلة بالرياض وذلك تلبية للدعوة المقدمة للشيخ الشثري من قبل ابن حميد.

وقد أعرب الشيخ ابن حميد عن سعادته بتشريف الشيخ الدكتور سعد الشثري له في منزله مساء اليوم الأحد. وأكد ابن حميد بأن هذه الزيارة ليست بمستغربه من الشيخ الدكتور سعد الشثري الذي يحرص على التواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع وأهل العلم والعلماء والدعاه وهذه من سمات وصفات مشائخنا الافاضل والأجلاء أعضاء هيئة كبار العلماء حفظهم الله وسدد على طريق الخير خطاهم.