«المقاتلة الوحش».. المملكة تتسلم طائرة حربية متقدمة من الولايات المتحدة

تسلمت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة طائرتها المقاتلة المتقدمة من طراز F-15SA، التي تلقب بـ«الوحش»، وذلك وفقا لبيان أصدره مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكية.

وأوضح موقع “ديفنس بلود” العسكري، أنه تم تسليم آخر طائرة مقاتلة متقدمة من طراز F-15SA إلى سلاح الجو الملكي السعودي – وهو معلم رئيسي يدعم استراتيجية الدفاع الوطني.

ويدير مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية تقريبًا جميع حالات المبيعات العسكرية الأجنبية للقوات الجوية، وتعمل هذه الحالات على تعزيز القدرات الدفاعية للشركاء الدوليين وتحسين قابلية التشغيل البيني معهم لتقوية عمليات التحالف المستقبلية والعمل كمضاعف لقوة القوة الجوية.

F-15SA هي نسخة متطورة من F-15S تديرها حاليًا القوات الجوية الملكية السعودية، وهي مقاتلة ذات دور مزدوج مشهورة عالميًا وتتمتع بسمعة مثالية بالفعل.

توفر هذه الإصدارات المتقدمة بشكل كبير من تلك المنصة التي تم اختبارها في المعركة قدرة ردع قوية للمعتدين المحتملين.

وقال رونالد إي دنلاب الثالث، مدير برنامج المساعدة الأمنية AFLCMC F-15SA: “أنا فخور للغاية بفريق AFLCMC الذي يعمل مع بوينج وإلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية لتقديم هذه القدرة الحيوية”.

تحتوي الطائرة الجديدة على مجموعة حرب إلكترونية رقمية، ونظام تحكم في الطيران عبر الأسلاك ، ونظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء ، ورادار مصفوف نشط إلكترونيًا ممسوحًا ضوئيًا، وشاشات عرض قمرة القيادة المتقدمة وأنظمة التوجيه المشتركة للخوذة وغيرها من التطورات، بالإضافة إلى الطائرة الجديدة، تشمل حالة FMS أيضًا قطع الغيار والمخازن وأجهزة المحاكاة والتدريب والتوثيق الفني وإنشاء القواعد وغيرها من الدعم اللوجستي ودعم البرامج ذات الصلة.