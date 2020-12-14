وفاة أول رئيس وزراء متأثراً بفيروس كورونا

توفي أمس الأحد، في مستشفى في جنوب إفريقيا رئيس وزراء مملكة إسواتيني المجاورة، آخر ملكية مطلقة في القارة الإفريقية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان أمبروز دلاميني، 52 عاماً، يخضع للعلاج في جوهانسبرغ منذ بداية ديسمبر) وبعد أسبوعين من إصابته بالعدوى.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو بأمر من ملك البلاد “الرحيل المحزن والمفاجئ لرئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني”.

وأضاف أن رئيس الوزراء “توفي ظهر اليوم خلال تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا”، دون أن يأتي على ذكر سبب الوفاة.

وكشف دلاميني في منتصف نوفمبر إصابته بالفيروس، لكنه قال إن “حالته جيدة ولم تظهر عليه أي عوارض”.

وعُين دلاميني رجل الأعمال والوافد حديثاً إلى عالم السياسة رئيساً للوزراء في أكتوبر 2018.

لكن صلاحيات هذا المنصب محدودة في إسواتيني، أين يسيطر الملك مسواتي الثالث الذي يتولى السلطة منذ 1986 على البرلمان، ويعين جميع الوزراء.

وسجلت إسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند، أكثر من 6700 إصابة بالفيروس و127 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.