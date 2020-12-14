تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 193.48 ريال

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية، تراجعا نتيجة ترقب لاتجاهات المعدن الثمين عالميا بعد اقتراح حزمة التحفيز الأمريكية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 221.12 ريال (58.96 دولار)، مقابل 222.97 ريال (59.18 دولار) الأحد.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 193.48 ريال (51.59 دولار)، مقابل 194.23 ريال (51.78 دولار أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 165.84 ريال (44.22 دولار)، مقابل 166.35 ريال (44.35 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.99 ريال (34.40 دولار).

وعالميا سجل الذهب في التعاملات الفورية 1837.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1841.50 دولار.