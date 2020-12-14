“اللجنة الوطنية” تطلق الكود السعودي للمباني السكنية

أطلقت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، كود المباني السكنية، وذلك وفق المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق الكود، انطلاقاً من حرص اللجنة على استكمال منظومة الكود.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن الكود سيطبق خلال المرحلة على جميع المباني السكنية في جميع أنحاء المملكة لمدة 6 أشهر، تنتهي في أول يوليو/ تموز 2021م كفترة استرشادية، وتتحمل المكاتب الهندسية خلال هذه الفترة الأخطاء التصميمية حسب النظام.

وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية، أن الكود السعودي للمباني السكنية كود شامل يجمع كل ما يخص المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة أو اثنتين، والتي لا يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق؛ في سبيل تحقيق السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني.

وأضاف، إلى جانب سهولة استخدامها وترشيد استهلاك المياه والطاقة وتوفير البيئة الصحية الملائمة وحماية الأرواح والممتلكات والاخذ بالاعتبار مناطق الزلازل وغيرها من المخاطر.

وأكد الأمين العام، أن الكود سيحد من الغش وسوء التنفيذ والاجتهادات في المباني السكنية؛ حيث سيُلزم المقاولين على التنفيذ بما يتوافق مع متطلبات الكود، والإشراف الهندسي من قبل المكاتب الهندسية.