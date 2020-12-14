آسياد 2030 بالرياض.. حلم وطن ينتظر إشارة البدء

هذا الترشيح ليس مجرد فرصة.. هذا الترشيح هو حلم وطن”، بهذه الكلمات التاريخية دشن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حملة ترشح العاصمة السعودية الرياض، لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية (آسياد) المقررة عام 2030.

بهذه الكلمات بدأت الرياض طريق المنافسة على حق الاستضافة الذي سيتم التصويت عليه خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الأسيوي، والمقرر بعد غد الأربعاء في مسقط.

وخاضت الرياض الصراع على حق الاستضافة، أملاً في احتضان الآسياد للمرة الأولى في التاريخ، وقطع خطوة جديدة على طريق بناء مستقبل الرياضة في المملكة، وهو ما يتفق مع الرؤية الحكومية (رؤية السعودية 2030)، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي إطار هذه الرؤية، قطعت السعودية خطوات جيدة خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتعلق بملف الرياضة، وذلك من خلال استضافة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، مثل سباق فورمولا-إي، والنزال المثير بين الملاكمين المكسيكي آندي رويز والبريطاني أنطوني جوشوا على اللقب العالمي للوزن الثقيل، وكان هذا هو النزال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

كما استضافت السعودية بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر غلوب” بمشاركة 10 أندية تمثل أبطال القارات، ومنافسات السوبر الكلاسيكو لكرة القدم بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق إضافة للسعودية، ورالي دكار العالمي، وسباق الأبطال للسيارات في 2018.

وأضافت هذه الأحداث والفعاليات إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها السعودية في استضافة البطولات الكبيرة، ومنها بطولة كأس القارات التي لعبت السعودية دورا بارزاً في خروجها إلى النور، كما استضافت أول ثلاث نسخ منها في 1992 و1995 و1997، كما استضافت السعودية عدة نسخ من بطولة كأس الخليج.

وزارت لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الأسيوي الرياض في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للوقوف على الإمكانيات التي تضمنها ملف الرياض لطلب استضافة آسياد 2030.

وأكد رئيس لجنة التقييم، أندري كريكوف، في مؤتمر صحافي بعد ثلاثة أيام من زيارة المنشآت والاجتماعات بين الجانبين: “بعد ما رأيناه وعشناه في الرياض خلال ثلاثة أيام مع لجنة ملف الرياض 2030، أستطيع القول بأن العاصمة السعودية تملك فرصة كبيرة لاستضافة الألعاب الأسيوية، لأن التكامل ما بين طموح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية، وخطط المملكة ضمن رؤية 2030 أمر مذهل”.

وأضاف: “زيارتنا كانت للوقوف على إمكانيات الرياض لاستضافة أكبر فعالية في آسيا والعالم من حيث العدد، ونعتقد تماماً في نهاية الزيارة أن الرياض جاهزة للاستضافة، في ظل ما شاهدناه من حماس وإمكانيات ودعم حكومي للملف”.