إحباط تهريب كميات من السموم والمخدرات في جدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، اليوم ، مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي السبيعي وعدد من منسوبيها ، نظير جهودهم الملموسة في إحباط محاولات تهريب المخدرات والسموم.

وشكر الأمير مشعل بن ماجد منسوبي مكافحة المخدرات بجدة على ما قاموا به من جهود لضبطية السموم , نظرا لما تشكله هذه الآفة من خطر على الصحة والمجتمع.

وسلّم الأمير مشعل بن ماجد شهادات الشكر والتقدير، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما أعرب العميد السبيعي عن الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على هذه الالتفاتة غير المستغربة، واعداً وزملائه ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

من جهة أخرى تسلم الأمير مشعل بن ماجد تقرير أعمال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة للعام المنصرم.