اليمن.. تفكيك خلية تجسس مزدوجة تعمل لصالح الحوثيين وقطر

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تفكيك خلية تجسس مزدوجة تعمل لصالح الحوثيين وقطر في الساحل الغربي للبلاد.

وكشفت المقاومة الوطنية باليمن عن هوية 5 عملاء جندتهم مليشيا الحوثي كخلية تجسس في مهمة نقل معلومات عسكرية عن تموضع وانتشار القوات المشتركة في مناطق الساحل الغربي لليمن.

وتضم الخلية، والتي تم ضبط عناصرها خلال عمليات منفصلة من قبل المخابرات اليمنية، جاسوس مزدوج أقر في اعترافه بتقديم قناة الجزيرة عرضا له للانتقال إلى صنعاء لتصوير لقاء مرئي للحديث عن المقاومة الوطنية مقابل مبلغ مالي كبير.

وقال بيان صحفي للمقاومة الوطنية، إن الجواسيس الـ”5″ هم: أشرف ثابت محمد سعيد، وحيدر درويش، وماجد عادل السياغي، وزيد شرف علي الدين، وأمين قائد الغليسي، وينتمون إلى 4 محافظات يمنية ( الحديدة، ذمار، صنعاء، عمران).

وكشف البيان، تورط قناة الجزيرة القطرية في محاولة التواصل مع أحد الجواسيس مقابل عرض بعمل يتضمن انتقاد المقاومة الوطنية التي يقودها نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، العميد ركن طارق محمد عبدالله صالح.

واعترف الجاسوس، ماجد عادل حمود السياغي، وهو نجل أحد أبواق إعلام مليشيا الحوثي، عن تلقيه عرضا للظهور في قناة الجزيرة القطرية لكشف معلومات سرية تابعة للمقاومة الوطنية.

وأوضح البيان، أن والد الجاسوس ماجد السياغي، المتواجد في صنعاء، توسط بينه وبين الصحفي اليمني، جمال المليكي، الذي يقدم برنامج “المتحري” في قناة الجزيرة القطرية للتنسيق في الظهور مقابل الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ7 آلاف دولار أمريكي.

وأشار السياغي في اعترافاته، إلى أنه كان يحضر نفسه للسفر إلى صنعاء للظهور في قناة الجزيرة القطرية قبل أن يتم القبض عليه من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن

وتكشف الاعترافات المهام المشبوهة للصحفي اليمني، جمال المليكي الذي يعمل ويقيم في الدوحة ويعمل بالوكالة لصالح التنسيق بين تنظيمي الحمدين والإخوان والحوثي تحت غطاء العمل الصحفي في قناة “الجزيرة”.