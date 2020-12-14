1.092 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الإثنين، إنه تم إجراء 98,562 فحصاً جديداً لكورونا خلال آخر 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 186,041 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 618 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 164,349 حالة.