كورونا يصيب 26 جنرالا بالجيش النيجيري

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الإثنين، إصابة 26 جنرالا على الأقل بفيروس كورونا، بعد حضورهم مؤتمرا، في العاصمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الجنرال جون إيرفين، خلال المؤتمر السنوي لرئاسة أركان الجيش لعام 2020، الذي انعقد الأسبوع الماضي في أبوجا.

حينها ثبتت إصابة إيرفين بفيروس كورونا، ليأمر رئيس الأركان فورا بتوجيه جميع المشاركين إلى العزل الذاتي، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجيش.

وقال البيان إن فحوصات جميع من حضروا المؤتمر بدأت على الفور، بحلول يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أنه ثبتت إصابة 26 منهم.

يأتي ذلك فيما تشهد نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (200 مليون نسمة)، ارتفاعا في الإصابات بالوباء العالمي، في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من موجة ثانية.

ويشكل رقم الأسبوع الماضي، 3820 حالة إصابة جديدة، زيادة بنسبة 142 بالمئة عن حالات الأسبوع السابق البالغ عددها 1607.

ومنذ تفشي الفيروس وحتى اليوم، سجلت نيجيريا 73175 إصابات توفي منهم 1197 أشخاص