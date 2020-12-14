إنجاز 45% من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 45% من أعمال الإنشاءات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و42% لمنارتي باب العمرة، و37% من أعمال منارة باب الفتح.

وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتشطيبات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز 45,15%، وأعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 90%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 80%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في منارتي باب العمرة 42,38% وتم تركيب الأعمدة الدائرية والمربعة بنسبة 15%، ومنارة باب الفتح 37,12%.

كما بلغت نسبة الإنجاز لباب إسماعيل 36,40% بالواجهات الجنوبية، جرى خلالها تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100% وأعمال الرخام للواجهات بنسبة 25%، والواجهات الشمالية بنسبة 36,74% حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، وبلغت نسبة أعمال رخام الواجهات 40%.