خلال أسبوع.. 14939 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 4 / 1442هـ حتى 27 / 4 / 1442هـ .

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (3987)، مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ ( 3145 )، فمنطقة القصيم بـ (1698)، ثم المدينة المنورة (1341)، فالجوف بـ (1049)، والمنطقة الشرقية (1046)، فالحدود الشمالية بـ (637)، وعسير (589)، وحائل (470)، وتبوك (372)، وجازان (255)، ثم نجران (235)، فالباحة بواقع (115)مخالفة.