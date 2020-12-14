آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في البرتغال تتخطى الـ«350 ألفًا»

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت البرتغال، اليوم الاثنين 14 ديسمبر، 2194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جعلت البلاد تتخطى الثلاثمائة ألف وخمسين ألف إصابة بالفيروس التاجي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال إلى 350 ألفًا و938 حالة إصابة، من بينها 5649 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 1.6%.

وتخطت البرتغال حاجز الثلاثمائة ألف إصابة بالفيروس التاجي في الفاتح من شهر ديسمبر الجاري، لتضيف 50 ألف إصابة جديدة في ظرف أسبوعين.