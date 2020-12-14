سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا يُسلم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027

سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ملف النهائيات لاستضافة كأس آسيا 2027، إلى المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، بمشاركة السفير السعودي لدى ماليزيا، محمود بن حسين قطان.

وقال السفير، للصحفيين، إن الملف السعودي لديه مميزاتها، خاصة في إنجازاتها السابقة في كرة القدم، فضلاً عن الفوز بالبطولة ثلاث مرات في أعوام (1984 و1988 و1996)، بجانب تمثيل آسيا في كأس العالم خمس مرات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتقدم المملكة في تنظيم البطولة.”

وأضاف أن المملكة لديها ملاعب جديدة في بعض المناطق، وكذلك مناطق سياحية جديدة ستكون مفاجأة للجميع.