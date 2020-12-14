ليلة الحسم.. «المجمع الانتخابي» يحدد الرئيس الفائز في الانتخابات الأمريكية

منح المجمع الانتخابي أصوات ولاية جورجيا الـ 16 للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وبات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على مرمى حجر من الإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

يصوت أعضاء الهيئة الناخبة الأمريكية الإثنين لتأكيد فوز جو بايدن رسميا برئاسة الولايات المتحدة، في إجراء شكليّ في الظروف العادية، غير أنه يتخذ هذه السنة بعدا استثنائيا إذ لا يزال دونالد ترامب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته.

ويعقد أعضاء المجمع الانتخابي حاليا اجتماعا افتراضيا من عواصم الولايات للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس.

وبموجب القانون الاتحادي، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني في شهر ديسمبر، الذي تصادف هذا العام اليوم الإثنين 14 ديسمبر.

واستنادًا إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر، يتوقع أن يحصل بايدن على 306 صوتا انتخابيا، مقابل 232 صوتًا لصالح ترامب بحلول نهاية اليوم.

ويتم الإدلاء بالأصوات من قبل ناخبين أفراد، وهم عادة قادة وموالون للحزب السياسي الذي فاز بالتصويت الشعبي للولاية. وسيتم إقرار نتائج التصويت خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 6 يناير.

وبايدن هو أول مرشح ديمقراطي رئاسي يفوز بهذه الولاية منذ 28 عاما، أي منذ الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1992.

يذكر أن بايدن فاز بجورجيا بنحو ربع نقطة مئوية على الرئيس دونالد ترامب، وهو أحد أضيق الهوامش في هذه الدورة.

وقد أشرف مسؤولو الانتخابات الجمهوريون على عملية تدقيق على مستوى الولاية وإعادة فرز الأصوات بشكل كامل، وتم في نهاية العملية تأكيد فوز بايدن بـ11779 صوتا فقط من أصل 5 ملايين تم الإدلاء بها.