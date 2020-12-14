السودان ينفي تدخله عسكريا في ليبيا ويكشف دور الأناضول في تشويه صورة قواته

نفى السودان اليوم، تدخله عسكريا في ليبيا، وكشف في بيان مطول عن دور وكالة الأناضول الرسمية التركية في تشويه صورة قواته.

وقال العميد الركن جمال جمعة آدم، الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع، في بيان صحفي، إن (وكالة الأناضول) تعمدت تشويه صورة قوات الدعم السريع بإيرادها خبراً من خطاب مفبرك زعم إرسال قوات الدعم السريع 1200 عنصر للقتال في ليبيا، رغم تكذيب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة ادم للخطاب المفبرك في مؤتمر صحفي الخميس الموافق 3 ديسمبر.

وأضاف: “إن ما يحدث خلال اليومين الماضيين استهداف ممنهج من بعض وسائل الإعلام الخارجية القائمة على التدليس والتزوير وتغبيش الحقائق بقصد تشويه صورة القوات كأسوأ ما يكون الاستهداف مثل وكالة الأناضول”.

وأكد أن القوات تتعرض لشتى أنواع الاستهداف منذ تفجر ثورة ديسمبر ، ولم تسلم منه بقية القوات النظامية، حيث اجتهد المغرضون في محاولات التقليل من مكانة القوات وإظهارها بمظهر معادي للوطن والمواطن.