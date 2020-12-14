وزير الإسكان يتفقد عددا من مشاريع ومخططات برنامج “سكني” في مكة المكرمة

تفقّد وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في مكة المكرمة ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، وشملت الزيارة مشروع “جوهرة الرصيفة” وعدد من المخططات في العاصمة المقدسة، حيث اطّلع معاليه على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع ضمن زيارته لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تنفيذ أكثر من 22 مشروعاً سكنياً توفّر 66,900 وحدة بالإضافة إلى 19 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 35 ألف أرض.

وأكد معاليه خلال زيارته للمشاريع السكنية على ضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج “سكني”، منوّهاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى تكامل المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل، مؤكداً على متابعة الوزارة المستمرة لنسب انجاز المشاريع وسير العمل فيها، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وشدّد على أن تملّك الأسر للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع، لافتاً إلى تجاوز برنامج “سكني” لمستهدف العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة، مؤكداً على استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وتشهد مكة المكرمة تنفيذ 3 مشاريع سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان كما تحتضن مخططين سكنيين يوفران 6531 قطعة أرض، وتتوزع المشاريع تحت الإنشاء في مواقع استراتيجية حول مكة المكرمة على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي الشريف، وتتنوع الوحدات السكنية لتوفر خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بمكة بجودة عالية وأسعار منافسة، ومن ضمن مشاريع مكة المكرمة مشروع “جوهرة الرصيفة” الذي يوفر 1035 وحدة سكنية ويبعد 15 دقيقة عن الحرم المكي الشريف بأسعار تنافسية للوحدات تبدأ أسعارها من 335 ألف ريال، ويقع المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 87 ألف متر مربع ويوفر مساحات خضراء وكافة المرافق والخدمات.

كما تضم مشروع “رتاج مكة” الذي يقع على مساحة تتجاوز مليون متر مربع ويضم 4540 وحدة في موقع مميز شمال مكة المكرمة داخل النطاق العمراني وضمن حدود الحرم على بعد 20 دقيقة، وبالقرب من الطرق المحورية والرئيسية بمكة مثل الدائري الرابع والثالث مما يتيح الوصول إليه من جميع الجهات بكل يسر وسهولة بأسعار تبدأ من 450 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والبنية التحتية.

ويتميز مشروع “المعيصم” كونه عبارة عن مجوعة من 8 عمارات توفر 32 شقة سكنية بنظام دوبليكس (شقة بدورين) في كل عمارة 8 شقق في حي الخضراء شرق مكة المكرمة بالقرب من المراكز التجارية والخدمات ضمن أسعار تنافسية، مما يوفر بيئة رفاهية واستقلالية للأسر المتملكة في المشروع، بمساحات تتراوح ما بين 192-230م2 للوحدة.