العقيد محمد الثبيتي يتقلد رتبته الجديدة

قلد العقيد خالد بن بن عطيه اللهيبي ، مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة ، وبحضور مساعد مدير ادارة الوافدين العقيد على جمعان الزهراني ، العقيد محمد بن مبارك الثبيتي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد بمديرية الجوازات بمحافظة جدة ، وهنأه العقيد اللهيبي على هذه الثقة الملكية الغالية متمنياً له مزيدًا من التوفيق.

ورفع العقيد محمد الثبيتي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية ولسعادة مدير عام الجوازات ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة ، واعتبر الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتهنّئ «الوئام » “الثبيتي” على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.