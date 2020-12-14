3 سیناریوھات لانتقال #كورونا خلال الجلوس بمكان مغلق

كشفت وزارة الصحة 3 سیناریوھات لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الجلوس بمكان مغلق.

وأكدت من خلال فیديو توضیحي، أن السیناريو الأول والذي يشمل تواجد المخالطین مع مصاب في مكان مغلق دون تھوية والتزام بلبس الكمامة، ينتج عنه إصابة الجمیع بالعدوى.

وينتج عن السیناريو الثاني، والذي يشمل تواجد المخالطین مع مصاب في مكان مغلق دون تھوية، ولكن مع التزام الجمیع بلبس الكمامة، إصابة الجمیع بالعدوى باستثناء الشخص الأبعد عن المصاب.

فیما نتج عن السیناريو الثالث، والذي يشمل تواجد المخالطین مع مصاب في مكان مغلق بتھوية جیدة والتزام الجمیع بلبس الكمامة، إصابة الشخص الأقرب فقط بالعدوى.