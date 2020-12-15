أمريكا تأمر 9 شركات تكنولوجيا: فسروا لنا كيفية تعاملكم مع بيانات المستخدمين

أمرت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تسع شركات تكنولوجيا كبرى، بما في ذلك فيس بوك وتويتر، بتوفير معلومات عن كيفية استخدام وتجميع البيانات الخاصة.

ويجب على الشركات شرح كيفية تعاملها مع بيانات المستخدم، بما في ذلك المعلومات الديموغرافية، و”كيفية تحديد الإعلانات والمحتويات الأخرى التي يتم عرضها للمستهلكين”، وفقاً لبيان لجنة التجارة الاتحادية.

كما يتعين عليها أيضاً توفير معلومات عن كيفية قياس تفاعل المستخدمين وكيفية تأثير ممارساتها على الأطفال والمراهقين.

وتمس تلك الأوامر شركات أمازون وشركة بايت دانس، وهي الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، وديسكورد وفيس بوك وواتس آب وريديت وسناب وتويتر ويوتيوب.

ولدى الشركات 45 يوماً للرد على الطلب.