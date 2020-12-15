المملكة أكبر المانحين… 17 مليار دولار مساعدات سعودية لليمن

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن السعودية هي أكبر مانح للمساعدات لليمن، إذ منحت اليمن منذ 2015 أكثر من 17 مليار دولار أمريكي مساعدات إنسانية وتنموية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي افتراضياً وبثتها وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة عن الحالة الإنسانية في اليمن بعنوان” تجنب المجاعة في اليمن: ماذا يمكن أن نعمل في 2021″.

وأفاد السفير المعلمي، بأن المملكة تعهدت بـ 500 مليون دولار هذا العام، منها 300 مليون دولار لمشاريع تنفذ عبر وكالات الأمم المتحدة، و200 مليون دولار لدعم المشاريع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.

وجدد المعلمي التأكيد أن المملكة شريك قوي للأمم المتحدة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ولاتزال ملتزمة بالجهود المبذولة لتعزيز الحل السياسي في اليمن.

ولفت النظر إلى الجهود التي بذلتها المملكة مؤخراً بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الرياض، وبأهمية التزام الجانب الحوثي بتعزيز السلام ووقف الأعمال العدوانية على حساب الشعب اليمني ودول الجوار.

وأوضح أن تفاقم الوضع الإنساني المؤسف في اليمن نتيجة استمرار الأعمال العدائية من جانب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وسجلهم الطويل في عرقلة توصيل المساعدات والغذاء والمساعدات للشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.