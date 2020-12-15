الهند تسجل 22 ألفًا و65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 9 ملايين و906 آلاف و165 حالة، وذلك عقب تسجيل 22 ألفا و65 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، -حسبما ذكرت قناة “إنديا تي في” الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و709 حالات، وذلك عقب تسجيل 354 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و422 ألفًا و636 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.