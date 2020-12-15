مطوفي الدول العربية: تفعيل خطة التحول وفق الدليل التصنيفي للخدمات

أقرت المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية البدء بتفعيل المكونات التنظيمية لخطة التحول المُمَكنة لتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي وذلك من خلال لجنة التحول في المؤسسة.

وواصلت المؤسسة خطواتها الجادة نحو التحول من خلال اجتماعها مع الاستشاري الإداري لملف التحول لمناقشة خطة تطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة وبحث مدى توافقها مع خطة التحول.

وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التحول المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري، وعضو مجلس الادارة المشرف على الخدمات الإضافية المطوف أحمد يحيى، وأعضاء لجنة التحول المكونة من المطوفين الأستاذ ماهر جمال والمهندس ياسر السباعي والأستاذ فايق مداح والمهندس فهد الأزيبي.

وركز الاجتماع على مناقشة اعتماد الوزارة لدليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والتي تهدف إلى تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى جودتها.

وقدم عضو مجلس الادارة المشرف على الخدمات الإضافية المطوف أحمد يحيى خلال الإجتماع عرض لأهم عناصر الدليل وقامت لجنة مشروع التحول بمناقشة متطلبات الدليل في ظل مشروع التحول لشركة مساهمة مقفلة.

وخرج الاجتماع بإقراراللجنة البدء بتفعيل المكونات التنظيمية لخطة التحول المُمَكنة لتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي.

وأوصت بضرورة دراسة هيكلة الإدارات حسب المنظومة المستقبلية في الخطة العامة للتحول.

وفي هذا السياق بين نائب رئيس المؤسسة رئيس لجنة التحول المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري أن المؤسسة التزمت بالمعايير التي وضعتها الوزارة في خطة التحول ومن ذلك الإلتزام بتطبيق دليل التصنيف الكمي والنوعي .

وأوضح نائب رئيس المؤسسة على أن دليل التصنيف الذي وضعته الوزارة يتضمن سبعة نقاط هي المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.، توصيف الخدمات، آليات التعاقد، مكونات حزم الخدمات ، آلية تسعير الخدمة، ضمانات تقديم الخدمة، وأخيرا كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

لافتا إلى أن الهدف من هذا الإجراء رفع مستوى الخدمة المقرونة بجودتها مع تقديمها بسعر مناسب وواضح لكل حاج ومعتمر وزائر للأراضي المقدسة.

وشدد على أن المؤسسة بالتنسيق مع مقام وزارة الحج تحرص في ملف التحول على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ملف الضيافة وزيادة أعداد القادمين لمكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر منذ مغادرته بلاده وحتى عودته سالما غانما مأجورا بإذن الله.

من جهته يؤكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان على أن المؤسسة خطت خطوات كبيرة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة تجاوبا مع الأمر الملكي، وبمتابعة وإشراف مباشر مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن، وذلك بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المؤسسة بنت خططتها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذج إحترافي في آلية وطريقة التحول ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-.