الجيش الليبي: تركيا تنقل مئات الإرهابيين إلى الوطية تمهيداً للحرب

الحرب في ليبيا قادمة، وتركيا تعلم ذلك، والاستعدادات بدأت مع تجهيز قاعدة الوطية، ذلك بخلاف نقل مئات الإرهابيين خلال الفترة الماضية.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي عقيلة صابر، إن الحرب في ليبيا قادمة وأن تركيا تعمل على ذلك، بتجهيز قاعدة الوطية، في انتظار الانتهاء من تجهيز قاعدة مصراتة.

وأوضح صابر في تصريحات لبوابة “أفريقيا الإخبارية” أن الدعم التركي مستمر وفي زيادة كبيرة ومنذ 2 ديسمبر (كانون الثاني) الجارين كاشفاً رصد هبوط أكثر من 13 رحلة جوية تركية في قاعدة الوطية غرب ليبي، وقاعدة مصراتة، لطائرات محملة بالمقاتلين، والذخائر، والسلاح.

وشدد المسؤول الليبي، على أن تركيا سيرت طائرة إلى الوطية وعلى متنها أكثر من 400 إرهابياً من المرتزقة، من تونس، وسوريا، ومالي، وغيرها.

وأوضح “صابر” أنه لا يستبعد مغامرة عسكرية تركيةن بالإقدام على تجاوز “الخط الأحمر” في ظل حشد المقاتلين الإرهابيين والتكفيريين الذين جمعتهم في ليبيا للحرب، ما يعكس انزعاجها المتنامي من الحوار والتوافق بين الليبيين، داخل ليبيا وخارجها.