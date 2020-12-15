توقيع اتفاقية تفاهم بين اتحاد الكرة الإماراتي ونظيره الإسرائيلي  

وقع اتحاد الكرة الإماراتي ونظيره الإسرائيلي اتفاقية تفاهم، بحضور ياني إينفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

ووقع الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي يوم امس الاثنين اتفاقية تفاهم بينهما خلال حفل كبير أقيم في مقر اتحاد كرة القدم بدبي.

وبدأ الحفل بعرض مقطع فيديو يروي الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السلام بين دول العالم، وما تقدمه لعبة كرة القدم من تقارب وتآلف بين الشعوب في مختلف القارات، ورسائل حب وسلام من لاعب منتخبنا الوطني علي خصيف وضياء السبع لاعب منتخب إسرائيل.

ومن أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط, إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلاُ عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.