ارتفع عالمياً.. استقرار اسعار الذهب في السعودية وعيار 21 عند 193.83 ريال

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، استقراراً ملحوظاً، فيما ارتفع في السوق العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 221.52 ريال.

وبلغ الذهب عيار 21 سعر 193.83 ريال، وسجل جرام الذهب عيار 18 سجل 166.14 ريال.

ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء، مع متابعة المستثمرين لآفاق حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، ومع بدء تطعيمات لقاح “فايزر” في أمريكا.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير بنسبة 0.6% أو بمقدار 10.6 دولار إلى 1842.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:29 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.6% عند 1839.4 دولار.

كما ارتفعت عقود الفضة 0.7% عند 24.22 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.4% إلى 1015 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2316.25 دولار للأوقية.