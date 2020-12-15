مذكرة تفاهم لدعم تواجد المرأة بمجالس إدارة الشركات المدرجة بـ”تداول”

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة السوق المالية السعودية، بهدف دعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أهداف مذكرة التفاهم، تشمل تطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارات الشركات، والتوعية بأهمية التنوع في مجالس الإدارات الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس.

تم توقيع المذكرة تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنها تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وإلى دعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة.

وبينت أن هذه الاتفاقيات تسعى كذلك إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن و الشمولية في سوق العمل السعودي.