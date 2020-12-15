تسريبات جديدة عن مفاجأة “أبل” في العام الجديد

كشفت مواقع معنية بشؤون التكنولوجيا تسريبات جديدة عن مفاجأة أبل ذات البوصات العشر في العام الجديد.

وتنوي شركة “أبل” مفاجأة عشاق أجهزتها بطرح نسخة جديدة وإصدار محدث من حواسيب “آيباد” الجديدة بقياس 10.5 بوصة.في مطلع العام الجديد 2021، وفقا لموقع “جي إس إم آرينا”

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت الشركة iPad بحجم 10.2 بوصة.

وستعتمد “أبل” في آيباد الجديد على مجموعة شرائحة “أيه 13 بيونيك” فائقة السرعة.

وأوضح الموقع أن آيباد الجديد سيكون من الجيل التاسع وسيأتي بهيكل أنحف وأخف وزنا، وبشاشة فائقة الدقة بقياس 10.5 بوصة.

كما سيتم تزويد آيباد الجديد أيضا بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 4 جيجابايت بسعة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر سيبدأ من 299 دولار أمريكي، أي أقل بكثير من النموذج السابق الذي كان يبدأ من 329 دولار.