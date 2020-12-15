جامعة شقراء تطلق مبادرة “ستجتازون” للاختبارات الإلكترونية 

قدمت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني عدد من المبادرات المميزة في مجال التعليم الإلكتروني للأعضاء وللطلبة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) منها أهم تلك المبادرات في هذا المجال هي مبادرة #ستجتازون ومبادرة #لنرشدهم.

وقد قامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني قبل إطلاق الاختبارات الإلكترونية النهائية وبتوجيه من رئيس الجامعة أ. د. علي بن محمد السيف، بتجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة.

كما اعتمدت الجامعة نظام إدارة التعلم Moodle لأداء الاختبارات الإلكترونية وذلك بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته.

كما تم توجيه فرق العمل لتقديم المبادرات والتي تدعم التعليم الإلكتروني في جميع المؤسسات بشكل عام مثل مبادرة #ستجتازون، بالإضافة إلى تجهيز الأدلة الرقمية اللازمة سواء المقروء منها أو المرئي للتعامل مع النظام خلال فترة الاختبارات الإلكترونية النهائية.

من جانبه، أفاد عميد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور سعد الأحمري أن الهدف من #مبادرة ستجتازون هو تقييم وتحسين أداء الطالب في الاختبارات الإلكترونية لاجتيازها بنجاح.

ومن منطلق خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، تم توجيه المبادرة لتستهدف جميع طلبة التعليم الجامعي والتعليم العام بشكل عام وطلبة جامعة شقراء بشكل خاص. حيث يستطيع أي طالب من أي مؤسسة تعليمية الدخول لهذا الاختبار دون أي متطلبات سابقة وأداءه في مدة وجيزة ليحصل الطالب في نهاية الاختبار على تقييم لأدائه في الاختبار الإلكتروني.

الجدير بالذكر أنه يمكن الوصول للاختبار من خلال الرابط: https: //apps. su. edu. sa/quiz

كما أضافت وكيلة التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء الدكتورة أسماء بنت حسن الشهري أن المبادرة تهدف لتقييم أداء الطالب من خلال التحقق من أنه قد تمكن من قراءة إرشادات الاختبار الإلكتروني بشكل جيد، والتأكد من أنه أطلع على الأسئلة بتمعن بواسطة مراقبة المدة الزمنية التي قضاها في كل سؤال وصفحة. بالإضافة إلى ذلك، التحقق ما إذا تم حل جميع أسئلة الاختبار الإلكتروني.

بنهاية الاختبار الإلكتروني، ويقيم الاختبار ما قدمه الطالب ثم يعرض آلياً التغذية الراجعة للطالب بناء على أدائه وتوجيهه بتعليمات وإرشادات ترفع مستوى أدائه في الاختبارات المقبلة.

يذكر أن من أهم النتائج المرجوة من الاختبار الإرشادي الإلكتروني هو تجهيز الطالب للتعامل مع الاختبارات الإلكترونية، وتمكين الطالب من توزيع وقت الاختبار الإلكتروني على جميع الأسئلة، وتقديم تقييم للطالب عن مدى أدائه في الاختبار الإلكتروني، وفي نهاية الاختبار يتم تقديم التغذية الراجعة من نصائح وإرشادات للطالب بناء ما قدمه في الاختبار الإلكتروني.

وقد بينت الإحصائيات فإن عدد المتقدمين للاختبار تجاوز ٥٠٠ طالب خلال يوم من إطلاق المبادرة، منهم ٣٠٠ طالب من مؤسسات تعليمية أخرى وخارج نطاق جامعة شقراء.