السعودية: ارتفاع معدل التضخم مع استمراره في النطاق الايجابي للشهر الحادي عشر على التوالي

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020، انخفاض مؤشر أسعار الجملة، على أساس شهري 0.07% في نوفمبر 2020، متأثراً بشكل أساسي بانخفاض أسعار السلع المنقولة الأخرى بنحو 3%، مقارنة بالشهر السابق؛ وذلك نتيجة انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.9%.

ويعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بنداً، ُتجمع أسعارها بشكل شهري من 3 مدن رئيسية هي: (الرياض – جدة – الدمام).

وواصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (معدل التضخم) الارتفاع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، ليستمر في النطاق الإيجابي للشهر الحادي عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بنحو 5.5% خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، في ظل استمرار التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن ارتفاع المؤشر يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 18.7%، وذلك نظراً لثقلها في المؤشر.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار المنتجات المكررة، بنسبة 19.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، هو أحد أهم العوامل التي قللت من تضخم أسعار الجملة.

وسجلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك، أكبر زيادة في أسعار الجملة، بالشهر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنحو 14%، إلى جانب ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 33.2% على أساس سنوي.

وبينت هيئة الإحصاء أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجلت ارتفاعاً نسبته 13% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 21.5%.واصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بالمملكة العربية السعودية الارتفاع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، ليستمر في النطاق الإيجابي للشهر الحادي عشر على التوالي، علماً بأن آخر تراجع له وتواجده بالنطاق السالب كان في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بنسبة 0.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم ، بنسبة 5.8% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على أساس سنوي، وهو نفس معدل التضخم في الشهر السابق أكتوبر.

وعزت هيئة الإحصاء هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو/ تموز 2020، مبينة أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13%، والنقل بزيادة 8% بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات 11.6%