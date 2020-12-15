روسيا تسجل 577 حالة وفاة و27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 577 وفاة، و26.689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافى 24.813.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض “كوفيد-19” في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم.

وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة.

وأمس، سجلت روسيا 27 ألفا و328 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و681 ألفا و256 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد – في بيان، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 450 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 47 ألفا و391 حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من هذه الإصابات الجديدة بواقع 5874 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3771 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1484 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.