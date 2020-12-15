تركيا.. انهيار مبيعات المنازل بسبب تكلفة البناء وشح السيولة وانهيار الليرة

هوت مبيعات المنازل في السوق التركية، للشهر الرابع على التوالي، نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وسط نقص حاد في السيولة بالأسواق.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن مبيعات المنازل هوت 18.7% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 112.48 ألف مسكن.

وجاء التراجع في مبيعات العقارات، نتيجة ارتفعت فيه تكلفة بناء المنازل وشح وفرة السيولة النقدية ناجمة عن انهيار أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وجاءت أسطنبول في المقدمة من حيث المبيعات بنسبة 18.8% بإجمالي 21.1 ألف عقار؛ فيما جاءت أنقرة في المرتبة التالية من حيث مبيعات المنازل بنحو 10.7 آلاف منزل.

وتراجعت مبيعات المنازل المرهونة في جميع أنحاء تركيا إلى 24.45 ألف منزل بنسبة هبوط بلغت 44.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما تراجعت نسبة المنازل التي تباع لأول مرة في السوق التركية بنسبة 25% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، إلى 36.65 ألف منزل؛ فيما تراجعت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 15.2% إلى 75.8 ألف منزل.