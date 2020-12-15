الشورى يوافق على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها

عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، على طلب لجنة المساهمات العقارية بتعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(48) في 14 صفر 1430هـ، والذي يهدف إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.

وعلى جانب آخر، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/ 1441هـ، يطالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وطالب الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.