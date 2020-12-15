تركيا تسجل عجزا في الميزانية بـ19 مليار دولار منذ بداية 2020

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم الثلاثاء أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 132.5 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار) في الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين ثان/نوفمبر.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، اتساع القراءة بنسبة 42.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 1ر16% على أساس سنوي، إلى 932 مليار ليرة تركية (134.2 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا الأولى من العام.

كما ارتفعت نفقات الميزانية إلى 6ر1 تريليون ليرة تركية (6ر230 مليار دولار) في الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين ثان/نوفمبر، بارتفاع بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وسط النفقات المخصصة لموجهة تداعيات جائحة كورونا.

وعلى أساس شهري، سجلت الميزانية فائضا بلغ 13.4 مليار ليرة تركية في تشرين ثان/نوفمبر (1.6 مليار دولار).

وارتفع إجمالي إيرادات الميزانية إلى 109.7 مليار ليرة تركية (13.7 مليار دولار) الشهر الماضي، بارتفاع بـ 31.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.