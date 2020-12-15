مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.. للمرة الثالثة

انتخب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، مرزوق الغانم للمرة الثالثة رئيسا للمجلس في أول أيام عمله بالدورة الجديدة، بعد حصوله على 31 صوتا مقابل 26 لمنافسه بدر الحميدي.

وكان مرزوق الغانم قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.

ويعد هذا أول برلمان يتم انتخابه في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

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ومدة مجلس الأمة 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.