منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة ديفا جنوب شرق النيجر، وأسفر عن 27 قتيلًا والعديد من الجرحى والمفقودين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لهذه العملية الإرهابية الجديدة في النيجر، مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت، المتمثل في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدا دعم المنظمة للجهود التي تبذلها حكومة النيجر في مكافحة هذه الآفة.