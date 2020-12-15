غداً .. الإعلان عن مستضيف “آسياد 2030”

تستضيف العاصمة العمانية مسقط غداً اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية, وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد, ورؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

وسيتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث ستقدم بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما يعقبهما تقرير اللجنة المشكّلة من المجلس الأولمبي الآسيوي التي زارت المدينتين واطّلعت عن قرب عن ما تضمنته ملفات المتقدمين.

بعد ذلك سيتم التصويت إلكترونياً لأوّل مرّة من قبل عمومية المجلس الأولمبي بحضور 32 دولة، فيما سيكون تصويت الدول المتبقية الـ13 إلكترونياً على أن يعلن بعدها رئيس المجلس عن اسم المدينة الفائزة، ليتم بعدها توقيع العقد مع الدولة المستضيفة لأسياد آسيا 2030م، كما سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على إسهاماتهم الفعالة وجهودهم البارزة في المجال الرياضي، ويُعقد بعد ذلك مؤتمر صحفي للمسؤولين في المدينة الفائزة باستضافة أسياد 2030.